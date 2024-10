Athletico x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico recebe o Cruzeiro neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma partida atrasada, o Furacão está na 18ª colocação na tabela, com 31 pontos, e precisa pontuar para fugir da degola. A Raposa se encontra na oitava posição, somando 44 pontos, e quer buscar as G6 do campeonato. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV no YouTube pago, do streaming Prime Video, além do pay-per-view Furacão Play.

Como chega o Athletico

Vivendo um péssimo momento, o Furacão não sabe o que é ganhar há 10 partidas no Brasileirão. Chega para o confronto com quatro derrotas consecutivas, para Flamengo, Botafogo, Corinthians e Fluminense. Com isso, está na zona de rebaixamento da competição. Porém precisa reencontrar o caminho das vitórias para conseguir se recuperar.

Para o importante duelo, a equipe terá a volta de Fernandinho, que se recuperou de lesão muscular, e Julimar, que cumpriu suspensão automática. Por outro lado, Fernando não poderá entrar em campo pelo Rubro-Negro, devido a suspesão pelo terceiro amarelo. Além do lateral, o uruguaio Canobbio também não estará disponível, tratando dores na lombar.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa está em busca da primeira vitória com o técnico Fernando Diniz. Na última rodada, o Cabuloso empatou em 1 a 1 com o Bahia no Mineirão. Brigando pelas seis primeiras colocações da competição, o time mineiro se encontra no oitavo lugar, somando 44 pontos.

O goleiro Cássio será poupado por dores na coxa direita. Além disso, o professor deve poupar ainda outros jogadores por desgaste. Mas a equipe terá o retorno do volante Japa, que se recuperou de lesão, e do atacante Lautaro Díaz. Lucas Romero cumpriu suspensão automática e também pode reforçar a equipe.

ATHLETICO X CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Data e horário: 26/10/2024, às 18h30 (de Brasília)

ATHLETICO: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Belezi; Madson (Cuello), Erick, Felipinho e Esquivel; Nikão, Cuello (Julimar) e Pablo. Técnico: Lucho González

CRUZEIRO: Anderson ; William, João Marcelo (Zé Ivaldo), Villalba e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Mateus Vital); Álvaro Barreal, Gabriel Veron (Vitinho) e Kaio Jorge (Rafa Silva). Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes:Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

