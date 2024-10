Palmeiras é cobrado na Justiça por multa do Procon; saiba valor

O Palmeiras recebeu uma determinação da Justiça de São Paulo para a quitação de uma dívida junto ao Procon. O montante, que já teve sua maior parte debitada, teve origem em uma cobrança feita pelo programa sócio-torcedor Avanti. A decisão foi publicada na última sexta-feira (18). A informação é de Diego Garcia, do Uol.

A multa do Procon teve início em 2020, após o Palmeiras decretar a substituição do cartão de sócio-torcedor e cobrar o ressarcimento do custo de envio do objeto pelos Correios. Pela ação, o clube alviverde acabou cobrado em um total de R$ 300 mil. Porém, o valor atual está na casa dos R$ 55,6 mil após o pagamento de R$ 244 mil.

Posteriormente a aplicação da multa, o Palmeiras argumentou que não houve irregularidade em sua decisão. Além disso, acusou o Procon de violar seus princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao não analisar seus argumentos.

Para evitar a cobrança, o Alviverde entrou na Justiça contra a ação do Procon. Como não obteve decisão favorável, acabou pagando o montante de R$ 244 mil. Porém, o Procon alegou que a dívida era maior e ingressou com uma nova ação, que resultou no valor adicional de R$ 55,6 mil.

