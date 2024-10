Manchester City x Southampton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (26), o City recebe o Southampton às 11h (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e os donos da casa querem mais uma vitória para dormir na liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester City

Vice-líder da Premier League com 20 pontos, o City está com apenas um a menos que o Liverpool e pode dormir na liderança em caso de vitória no Etihad Stadium. Isto porque os Reds entram em campo apenas no domingo (27), em duelo complicado, fora de casa, contra o Arsenal. Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola é o único invicto nesta edição do Campeonato Inglês.

O último compromisso do time foi na goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga, pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Assim, o CIty chegam embalado para conquistar mais um resultado positivo na temporada.

Contudo, Pep Guardiola terá que lidar com mais duas ausências de peso com as lesões de Doku e Grealish, que se juntam a Kevin de Bruyne e Kyle Walker no departamento médico do clube. Dessa forma, Savinho e Matheus Nunes podem começar entre os titulares. Além disso, Ederson e Gvardiol, alguns dos atletas poupados na Champions, devem retornar aos 11 iniciais.

Como chega o Southampton

Por outro lado, o Southampton faz um péssimo início de temporada e ainda não venceu nesta edição da Premier League. Assim, a equipe está na penúltima posição, com apenas um ponto somado em oito jogos.

Além disso, o técnico Russell Martin não poderá contar com Fraser, que está suspenso, nem com os lesionados Smallbone, Bazunu e Stewart. Ao mesmo tempo, Sugawara é tratado como dúvida para este sábado.

Mas a boa notícia fica por conta do retorno de Stephens para o sistema defensivo.

Manchester City x Southampton

9ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 26/10/2024, às 11h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Gundogan; Savinho, Bernado Silva, Phil Foden e Matheus Nunes; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Southampton: Ramsdale; Sugawara, Harwood-Bellis, Berdnarek e Walker-Peters; Tyler Dibling, Joe Aribo, Flynn Downes, Mateus Fernandes e Manning; Cameron Archer. Técnico: Russel Martin.

Árbitro: Tony Harrington (ING).

VAR: David Coote (ING).

