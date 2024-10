Famalicão x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Invicto no Campeonato Português, o Sporting visita o Famalicão, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela 9ª rodada da competição, no Estádio Municipal de Famalicão. Os Leões são favoritos para o confronto, pois lideram a disputa com um desempenho impecável: oito vitórias em oito rodadas. Por outro lado, os Azuis e Brancos, apesar de estarem fazendo uma boa campanha com apenas uma derrota, enfrentam dificuldades os adversários historicamente.

Onde assistir

A partida entre Famalicão e Sporting, aliás, terá a transmissão exclusiva da ESPN.

Como chega o Famalicão

O Famalicão, sob o comando do técnico Armando Evangelista, não deverá promover substituições entre os titulares. Assim, o treinador deve manter a mesma equipe que empatou com o Rio Ave na última rodada do Campeonato Português.

Como chega o Sporting

Do outro lado, o favorito Sporting apresenta dois desfalques para esta partida: o atacante Marcus Edwards e o zagueiro Ousmane Diomandé. Para o confronto contra o Famalicão, Rúben Amorim, aliás, não deverá promover alterações na equipe que obteve vitória na última rodada da Champions League. Um dos destaques é o atacante Viktor Gyökeres, que acumula 13 gols em 13 partidas nesta temporada.

FAMALICÃO x SPORTING

Campeonato Português – 9ª rodada

Data-Hora: 26/10/2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Famalicão (POR)

FAMALICÃO: Zlobin; Lucas Calegari, Mihaj, De Haas, Rodrigo Pinheiro; Van de Looi, Mirko Topic; Gil Dias, Youssouf, Rochinha; Óscar Aranda. Técnico: Armando Evangelista.

SPORTING: Franco Israel; Esgaio, Debast, Gonçalo Inácio, Nuno Santos; Geny Catamo, Daniel Bragança, Hjulmand; Francisco Trincão, Maximiliano Araújo, Viktor Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

VAR: Hélder Malheiro

