Textor cobra técnico e jogadores do Lyon no vestiário após derrota

O americano John Textor não perde a chance de ser o centro das atenções, e nesta quinta-feira (24) não foi diferente. Após mais um resultado negativo do Lyon, clube que administra na França, o dirigente invadiu o vestiário para cobrar os jogadores da equipe.

O Lyon venceu seus dois primeiros jogos na Liga Europa, mas, na terceira rodada, foi derrotado pelo Besiktas, da Turquia. De acordo com informações da imprensa local, o americano dirigiu as críticas principalmente à comissão técnica, liderada pelo treinador Pierre Sage.

“É um momento de explicação que normalmente acontece entre o funcionário e seu empregador ao final do trabalho. É normal que tenhamos trocas sobre nossas práticas profissionais, já que ele espera que sejamos eficientes. E fico feliz que ele espere isso de nós, pois isso nos desafia diariamente. Falamos sobre como jogamos, como lideramos o elenco, como gerencio o treinamento… Essas são as perguntas, e é normal que ele as faça”, disse o treinador do Lyon em entrevista coletiva após o jogo.

Aliás, o Lyon enfrenta uma crise financeira. Na temporada anterior, o clube foi punido pela ausência de garantias financeiras, ficando impedido de aumentar a folha salarial e de receber recursos de transferências de jogadores. Todavia, além do clube da França e do Botafogo, John Textor também administra o Crystal Palace, da Inglaterra, e o RWD Molenbeeck, da Bélgica.

