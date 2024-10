Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Werder Bremen e Bayer Leverkusen se enfrentam em um dos principais clássicos da oitava rodada da Bundesliga neste sábado, 26 de outubro. A partida será realizada no Weserstadion, casa do Werder, que vem de uma excelente vitória fora de casa contra o Wolfsburg (4 a 2). Agora, o time busca encerrar um jejum. Afinal, ainda não venceu como mandante e perdeu os dois últimos jogos em casa, um deles por impressionantes 5 a 0 para o Bayern. Por outro lado, o Leverkusen, atual campeão, também veceu na rodada passada, Eintracht por 2 a 1. Entretanto, no meio da semana, ficou apenas no 1 a 1 com o Brest. Mas ainda não conseguiu repetir a campanha invicta da temporada passada.

Na tabela, o Bayer Leverkusen ocupa uma posição superior, atualmente em quarto lugar com 14 pontos. Está apenas três pontos atrás dos líderes Bayern e Leipzig, e um ponto atrás do Freiburg. Mas o Werder Bremen, por sua vez, encontra-se em oitavo lugar, com 11 pontos.

Onde assistir

Os canais Rede TV, SporTV, CazéTV e Onefootball transmitem a partir ds 13h30 (de Brasília).

Como está o Werder Bremen

O Werder Bremen não poderá contar com o jogador Stage, machucado. Mas a principal ausência, no entanto, é na defesa, pois Stark segue fora de combate. Assim, o técnico Ole Werner deve escalar um trio defensivo formado por Malatini, Friedl e Pieper. Com isso, a expectativa será conter o forte ataque do atual campeão francês.

Como está o Leverkusen

Já o Bayer Leverkusen não tem Adli. Afina, o meia-atacante sofreu fratura na perna durante a partida contra o Brest na Champions League e só deve retornar até 2025. O técnico Xabi Alonso provavelmente escalará sua força máxima, mas pode optar por deixar o ala Frimpong no banco, poupando-o como já fez em outras ocasiões. Mas o destaque do ataque ficará por conta de um trio talentoso: Martin Terrier, Florian Wirtz e Boniface.

WERDER BREMEN X LEVERKUSEN

10ª Rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 26/10/2024, 13h30 (de Brasília)

Local: Weserstadion, Bremen (ALE)

WERDER BREMEN: Zetterer; Malatini, Friedl e Pieper; Agu, Bittencourt, Lynen e Kohn; Weiser e Schmid; Ducksch. Técnico:

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo; Terrier, Wirtz e Boniface. Técnico: Xabi Alonso

Árbitro: Florian Badstübner (ALE)

Auxiliares: Markus Schüller e Philipp Hüwe (ALE)

VAR: Pascal Müller (ALE)

Jogos da 8ª rodada do Alemão

Sexta-feira (25/10)

Mainz 1×1 Mönchengladbach

Sábado (26/10)

RB Leipzig x Freiburg – 10h30

Augsburg x Borussia Dortmund – 10h30

St. Pauli x Wolfsburg – 10h30

Suttgart x Holstein Kiel – 10h30

Werder Bremen x Leverkusen – 13h30

Domingo (27/10)

Bochum x Bayern – 11h30

Union Berlin x Eintracht – 13h30

Heidenheim x Hoffenheim -15h30

