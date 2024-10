Puma mira classificação do Vasco para Libertadores: ‘Pensar grande’

Com a vitória sobre o Cuiabá, na última quinta-feira, o Vasco começa a pensar sobre uma classificação para Libertadores. O lateral-direito, Puma Rodriguez, mirou a vaga como objetivo e exaltou a torcida Cruz-Maltina.

“Não podemos pensar em coisas pequenas num clube como o Vasco, temos que pensar grande. O melhor que podemos fazer é ter uma vaga na Copa Libertadores e vamos trabalhar muito para isso. E vamos correr atrás de cada torcedor que sempre nos dá seu incentivo”, disse o lateral.

Ele, aliás, também citou a festa feita pela torcida vascaína no jogo diante do Atlético, pela semifinal da Copa do Brasil, no último sábado (21), como uma das mais bonitas que presenciou em toda a sua carreira.

“Ouvi muito sobre essa torcida e presenciei muitas vezes tudo o que eles fizeram por nós. Nada melhor do que representar um clube que tem uma torcida como a do Vasco e a motivação que isso dá aos jogadores quando entramos em campo. A recepção do povo neste último jogo foi algo incrível. Eu não queria mais que aquela festa acabasse”, conta Pumita.

Agora, o Vasco, afinal, foca na partida contra o Bahia, pela 31ª rodada, será às 21h de segunda-feira, em São Januário. O time de Rafael Paiva, afinal, está na 10ª colocação, com 40 pontos.

