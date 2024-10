Lateral da Seleção Brasileira desperta interesse de clubes da Arábia Saudita

Danilo, da Juventus e da Seleção Brasileira, entrou no radar de clubes da Arábia Saudita. Clubes do país já iniciaram contatos para tentar uma possível contratação do lateral-direito em 2025. Os nomes das equipes não foram informados. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O brasileiro está na Juventus desde 2019. Na atual temporada, Danilo perdeu espaço e disputou apenas seis partidas. Ele é reserva no clube italiano e passa por constante críticas. Apesar disso, segue como peça importante na Seleção do técnico Dorival Júnior.

O contrato do lateral-direito com Vecchia Signora é até junho de 2025. Um possível retorno ao futebol brasileiro também não está descartado. Em entrevista à TNT Sports no mês de junho, Danilo, aliás, revelou que se voltar ao país tem o Santos, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e o Flamengo como suas prioridades.

Danilo recebe críticas da imprensa italiana

“O capitão afunda na noite mais difícil do navio da Juve”. Foi assim que o periódico italiano La Gazzetta dello Sport tratou a atuação do brasileiro Danilo, capitão da Juventus, na derrota dura para o Stuttgart, na última última terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de liga Champions League.

O lateral brasileiro, afinal, foi expulso aos 38 da segunda etapa, pouco menos de 10 minutos antes do gol adversário anotado pelo atacante El Bilal Touré, já nos acréscimos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.