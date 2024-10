Messi dá assistência, Suárez marca, e Inter Miami abre frente sobre Atlanta nos playoffs da MLS

Lionel Messi, como já era esperado, foi decisivo em mais uma vitória do Inter Miami. Desta vez a vítima foi o Atlanta United na estreia pelos playoffs da MLS. O craque argentino deu assistência para um golaço de Jordi Alba, e Suárez voltou a balançar a rede no triunfo por 2 a 1 no primeiro jogo da melhor de três disputado na Flórida.

Os times voltam a medir forças na Geórgia no próximo sábado (2), às 20h (de Brasília). Um novo resultado positivo garante Messi & Cia. na semifinal de conferência. Ao Atlanta, restará vencer para forçar uma terceira e decisiva partida no dia 9, em Miami.

O resumo do jogo

Os donos da casa largaram na frente com menos de dois minutos. Suárez recebeu passe na grande área e desferiu uma bomba. A bola, aliás, passou entre as pernas do goleiro. Mas, apesar do episódio, Brad Guzan – ex-Aston Villa e seleção dos Estados Unidos – foi o principal nome do jogo em razão de quatro defesas sensacionais no embate com Messi. Uma delas, aliás, na pequena área no lance que antecedeu o empate do Atlanta. Soba, também dentro da área, não deu chgances ao goleiro do Miami.

No retorno do intervalo, Messi voltou a aprontar e, assim, fez a diferença. Em sua melhor participação no decorrer da etapa final, o camisa 10 ajeitou para Jordi Alba após cobrança curta de escanteio, O lateral, por sua vez, dominou na entrada da área e mandou um míssil para assegurar o triunfo dos anfitriões.

Os playoffs da MLS

Oito times de cada uma das conferências Leste e Oeste se classificaram para os playoffs. Estes, por sua vez, se enfrentam na primeira rodada, conforme suas colocações na temporada regular. Trata-se, portanto,de uma melhor de três, sem saldo de gols ou quantidade de pontos. Contam somente vitórias e, assim, quem triunfar duas vezes, avança de fase. Desse modo, qualquer partida que terminar com empate vai para a decisão nos pênaltis.

Já as semifinais de cada conferência serão em jogo único com mando da equipe de melhor campanha. Quem se classificar disputa a final de conferência, também em uma única partida na casa de quem tiver a campanha superior ao rival. Os dois vencedores de conferência duelam na MLS Cup, a decisão em embate único com mando da equipe de melhor campanha.

