Palmeiras x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Palmeiras e Fortaleza jogam neste sábado (26/10) fazem duelo direto pelo título, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder, com 60 pontos, um a menos que o líder Botafogo. Já o Leão do Pici está na terceira colocação, com 56 pontos e podendo diminuir a diferença para os dois times em sua frente em caso de vitória. Um jogo como este não poderia deixar de ter a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 15h (de Brasília), com o trdicional pré-jogo. E a narração será de Marcus Cassino.