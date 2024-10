Leila Pereira descarta Gabriel Jesus e Gabigol no Palmeiras

Se reeleita, Leila Pereira já definiu sua primeira meta importante: estender o contrato de Abel Ferreira, atualmente válido até o final do próximo ano. Até o momento, ainda não houve conversas para uma possível renovação.

“Ainda não iniciamos conversas. O contrato de Abel vai até dezembro de 2025. Caso eu seja reeleita, minha intenção é mantê-lo até o final de 2027. Porém, ainda não falamos sobre isso, e o momento agora é focar na conquista do título brasileiro. Se eu for reeleita, aí sim discutiremos o assunto. Se der certo, ótimo. Caso não, paciência. Mas vou lutar. E, quando me dedico a algo, eu consigo”, concluiu a presidente do Palmeiras.

