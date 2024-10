Napoli vence e segue isolado na liderança do Italiano

Neste sábado (26/10), o Napoli, atual líder do Campeonato Italiano, enfrentou o Lecce, que está na zona de rebaixamento, na nona rodada da competição. Apesar de jogar em casa, no Estádio Diego Armando Maradona, os napolitanos tiveram que se esforçar bastante para vencer o adversário, garantindo uma vitória magra de 1 a 0, com gol de Di Lorenzo aos 27 da etapa final.

Essa vitória, mais do que merecida, levou o Napoli a 22 pontos, solidificando sua liderança isolada por mais uma rodada. Por outro lado, o Lecce, que chegou a sonhar com um empate, permanece com apenas 5 pontos e, ao final da rodada, pode terminar na lanterna, já que o Venezia, com 4 pontos, ainda tem um jogo pela frente.

Napoli em cima, mas nada de gol

O Napoli entrou em campo com alguns titulares no banco, incluindo Kvaratskhelia. No entanto, astros como Lukaku e o brasileiro David Neres, contratado ao Benfica, estavam entre os titulares. Durante os 90 minutos, o Napoli demonstrou um desempenho superior, mantendo 57% de posse de bola e realizando um volume impressionante de finalizações — 24 contra 11 do Lecce. Contudo, a equipe enfrentou dificuldades para balançar as redes.

No primeiro tempo, o Napoli finalizou 15 vezes, mas a única tentativa bem-sucedida foi anulada pelo VAR. Após um cruzamento pela esquerda, Di Lorenzo completou para o gol, mas estava impedido.

Enfim, bola na rede

Na etapa final, o panomrama não mudou. Napoli no ataque e nada da bola entrar. Aos 25 minutos do segundo tempo, o técnico Conte fez a substituição de Kvaratskhelia. Apenas um minuto depois, ele quase marcou, mas a defesa do Lecce conseguiu mandar a bola para escanteio. Na cobrança do escanteio, McTominay cabeceou, e o goleiro Falcone fez uma defesa parcial. Di Lorenzo aproveitou a sobra e mandou para as redes. Desta vez, o gol foi validado.

Enfim, mais um triunfo do time do técnico Antonio Conte, que desta vez enfrentou um rival muito especial. Afinal, foi no Lecce que Conte iniciou a sua carreira de sucesso como jogador, no fim dos anos 80, e é um dos seus maiores astros na hiistória. Mas neste sábado, ele foi um algoz do Lecce.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Udinese 2×0 Cagliari

Torino 1×0 Como

Sábado (26/10)

Napoli 1×0 Lecce

Bologna x Milan – Adiado

Atalanta x Verona – 15h45

Domingo (27/10)

Parma x Empoli – 8h30

Lazio x Genoa – 11h

Monza x Venezia – 11h

Inter de Milão x Juventus – 14h

Fiorentina x Roma – 16h45

*Horários de Brasília.

