Betis x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (27), às 14h30 no horário de Brasília, o Atlético de Madrid enfrenta o Real Betis fora de casa, no Estádio Benito Villamarín, pela 11ª rodada de LaLiga. O time de Diego Simeone, atualmente em terceiro lugar com 20 pontos, tem uma ótima chance de pressionar Barcelona (27 pontos) e Real Madrid (24), já que os líderes se enfrentarão no El Clásico nesta rodada. Por outro lado, o Betis, com uma boa campanha até aqui, soma 15 pontos e ocupa o 7º lugar.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Betis

O Betis não contará com o brasileiro Natan, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, os jogadores William Carvalho, Lo Celso e Isco seguem no departamento médico, tratando de lesões. Por fim, Marc Roca é dúvida devido a um leve desconforto, mas o técnico Manuel Pellegrini demonstrou otimismo quanto à recuperação do atleta a tempo.

Como chega o Atlético de Madrid

Ainda que o Atlético de Madrid viva um bom momento na liga espanhola, as dificuldades na UEFA Champions League persistem. Em sua última partida pela terceira rodada da fase de grupos, os comandados de Simeone sofreram uma derrota de 3 a 1 para o Lille, caindo para a 27ª posição e ficando fora da zona de classificação para os playoffs. Enquanto isso, o Betis empatou por 1 a 1 contra o Copenhagen, em partida válida pela 2ª rodada da UEFA Conference League.

Por parte do Atlético de Madrid, o técnico Diego Simeone enfrentará baixas importantes, com as ausências confirmadas de Lenglet e Le Normand. Além disso, Azpilicueta, Barrios e Llorente permanecem como dúvidas devido a condições físicas ainda não completamente favoráveis.

BETIS X ATLÉTICO DE MADRID

Campeonato Espanhol – 11ª Rodada

Data e horário: 27/10/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

BETIS: Rui Silva; Héctor Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente e Romain Perraud; Abde Ezzalzouli, Johnny Cardoso, Sergi Altimira e Pablo Fornals; Vitor Roque e Cédric Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Alex Witsel, José Gimenez, Samuel Lino; Koke, De Paul e Gallagher; Antoine Griezmann; Julián Álvarez e Alexander Sorloth. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Jesus Gil Manzano

Assistentes: Ángel Nevado e Javier Martínez

VAR: Ricardo Bengoechea

