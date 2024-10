Bochum x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Vivendo momentos opostos neste início de temporada da Bundesliga, Bochum e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo, às 11h30, pela oitava rodada da competição. O jogo ocorre no Ruhrstadion, na região do Vale do Ruhr. Com cinco vitórias e dois empates, os bávaros, ainda invictos, iniciaram a rodada na liderança da tabela. Já o clube da Renânia do Norte soma apenas um ponto e está na última posição.

Onde Assistir

O Canal GOAT, no Youtube, e o aplicativo One Football transmitem ao vivo.

Como chega o Bochum

A equipe anfitriã, em suma, ainda não conseguiu vencer na competição. Desse modo, busca desesperadamente iniciar a reação na competição. Mesmo jogando em casa contra o líder do campeonato, em resumo não resta outra opção a não ser buscar os três ou pelo menos um ponto. Para isso, entretanto, não o atacante holandês Myron Boadu.

Como chega o Bayern

O time bávaro inegavelmente exibe o ataque mais eficiente do campeonato, somando 24 gols, e a segunda melhor defesa, com apenas 7 gols sofridos. Contudo, apesar de viver excelente momento na competição nacional, o Bayern vem de goleada por 4 a 1 imposta pelo Barcelona, no meio da semana, pela Liga dos Campeões da Europa. Além disso, a equipe não conta com Musiala, lesionado.

BOCHUM X BAYERN DE MUNIQUE

Campeonato Alemão – 8ª Rodada

Data e horário: 27/10/2024, às 11h30

Local: Ruhrstadion, em Bochum (ALE)

BOCHUM: Drewes, Gamboa, Medic, Ordets, Masovic e Wittek; De Wit, Sissoko e Losilla; Broschiski e Miyoshe. Técnico: Markus Feldhoff

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Guerreiro, Upamecano, Min-Jae e Davies; Kimmich, Palhinha, Olise, Musiala e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Florian Exner

Assistentes: Nikolai Kimmeyer e Thomas Gorniak

VAR: Benjamin Brand

