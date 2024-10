Alex Telles e Gatito desfalcam o Botafogo contra o Bragantino

Alex Telles e o Gatito Fernández desfalcarão o Botafogo contra o Bragantino neste sábado (26). O lateral-esquerdo, preservado, e o goleiro Gatito Fernández, que apresentou um desconforto, sequer viajaram para o interior paulista. O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do “Canal do TF”.

Os atacantes Júnior Santos, com dores na perna esquerda, e Jeffinho, ainda em fase final de recuperação, seguem fora e também não estarão disponíveis para o técnico Artur Jorge no duelo no Nabi Abi Chedid.

O treinador alvinegro, ao que tudo indica, não deve poupar seus principais jogadores e tende a escalar o time titular para o início da partida. Com a ausência de Alex Telles, Cuiabano e Marçal são os nomes em disputa pela vaga na lateral-esquerda.

Assim, o Botafogo deve entrar em campo contra o Red Bull Bragantino com a provável formação: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (ou Marçal); Marlon Freitas, Gregore e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.