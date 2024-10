West Ham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste domingo (27), o West Ham recebe o Manchester United às 11h (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Estádio Olímpico de Londres, e ambas as equipes chegam pressionadas para o duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o West Ham

O West Ham faz um péssimo início de temporada e briga na parte de baixo da tabela. Com apenas oito pontos em oito jogos, os Hammers estão na 15ª posição e precisam voltar a vencer na Premier League. Além disso, o time vem de uma goleada sofrida para o Tottenham, por 4 a 1, na rodada passada.

Para piorar a situação, o técnico Julen Lopetegui tem o desfalque confirmado do atacante Kudus, expulso na derrota para o Tottenham. Ao mesmo tempo, o time segue sem poder contar com Fullkrug, lesionado.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United não perde na Premier League há dois jogos, mas segue no meio da tabela, em uma campanha decepcionante. Dessa maneira, os Red Devils estão na 13ª posição, com 11 pontos em oito jogos. Além disso, o time vem de um empate contra o Fenerbahçe, pela Liga Europa, que igualou sua pior sequência da história em competições europeias (seis jogos consecutivos sem vencer).

Ao mesmo tempo, o pressionado técnico Erik ten Hag segue com vários problemas no elenco. Kobbie Manoo, Harry Maguire, Antony, Luke Shaw e Tyrell Malacia estão lesionados. Por fim, Jonny Evans, Mason Mount e Leny Yoro aparecem como dúvidas.

West Ham x Manchester United

9ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: domingo, 27/10/2024, às 11h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Londres (ING).

West Ham: Aréola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Emerson Palmieri; Guido Rodríguez e Soucek; Bowen, Lucas Paquetá e Crysencio Summerville; Michail Antonio. Técnico: Julen Lopetegui.

Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Evans e Martinez; Casemiro, Eriksen e Bruno Fernandes; Garnacho, Hojlund e Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Árbitro: David Coote (ING).

VAR: Michael Oliver (ING).

