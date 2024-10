Werder Bremen e Bayer Leverkusen empatam pela Bundesliga

Werder Bremen e Bayer Leverkusen empataram em 2 a 2 neste sábado (26), pela oitava rodada do Campeonato Alemão, em Bremen. Em jogo cheio de alternativas, Boniface abriu o placar para os visitantes, os anfitriões empataram com Ducksch, sofreram o segundo em gol contra de Agu e buscaram o empate nos minutos finais, com Schmitt.

Com o resultado, os atuais campeões encerram a rodada na terceira posição, com 15 pontos. O Bremen, em nono, soma 12. O Leverkusen, agora, enfrenta 0 Elversberg, da segunda divisão alemã, terça-feira (29), pela Copa da Alemanha. O Bremen, por fim, joga um dia depois, pela mesma competição, diante do Paderborn, também da segundona.

Domínio do Bremen, gol do Bayer

Os donos da casa, em suma, começaram jogando bem, conseguindo boas finalizações na primeira metade do jogo. Na mais perigosa delas, Marvin Ducksch finalizou de fora da área após assistência de Schmid e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa.

Mesmo atuando inegavelmente abaixo de seu padrão, o Leverkusen abriu o placar aos 30 minutos. Frimpong cruzou da esquerda e Victor Boniface completou com eficiência a oportunidade que teve.

Empate, gol contra e novo empate

Mais movimentado que a primeira etapa, a segunda manteve, em resumo, a característica de domínio territorial do Werder Bremen. Entretanto, foi o Bayer, com Boniface e Wirtz que esteve mais perto de marcar o segundo gol. Até que, aos 29, Marvin Ducksch completou de cabeça o cruzamento de Julián Malatini e, afinal, empatou o jogo.

A reação dos visitantes, todavia, foi rápida e o segundo gol acabou por surgir de forma inusitada. Aos 32, Felix Agu mandou para o fundo das próprias redes ao tentar cortar cruzamento da esquerda. Após ter novamente a vantagem no placar, o Leverkusen quase ampliou em chute cruzado de Wirtz. Contudo, quem marcou foi o Bremen, em belo chute de Schmid.

Jogos da 8ª rodada da Bundesliga 2024/2025

Sexta-feira (25/10)

Mainz 05 1 x 1 Borussia Monchengladblach

Sábado (26/10)

Stuttgart 2 x 1 Holstein Kiel

St.Pauli 0 x 0 Wolfsburg

RB Leipzig 3 x 1 Freiburg

Augsburg 2 x 1 Borussia Dortmund

Domingo (27/10)

Bochum x Bayer de Munique – 11h30

Union Berlim x Eitracht Frankfurt – 13h30

Heidenheim x Hoffenheim – 15h30

