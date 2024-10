Após flerte com Flamengo e Corinthians, Balotelli assina com o Genoa

O atacante Mario Balotelli, de 34 anos, após flerte com Flamengo e Corinthians nos últimos anos, assinou contrato com o Genoa e retorna ao futebol italiano. Diversos veículos de comunicação na Itália confirmam que o jogador polêmico ficará no clube até o término da temporada.

A formalização do acordo está prevista para a próxima segunda-feira (28). Mesmo fora da janela de transferências, o acerto foi possível porque Balotelli estava livre no mercado após o fim de seu contrato com o Adana Demirspor, da Turquia.

Segundo o jornal La Repubblica, o atacante receberá cerca de 400 mil euros brutos (equivalente a aproximadamente R$ 2,5 milhões) por um contrato com duração até o final da temporada.

Conversas com o Corinthians

Em julho de 2024, o nome de Balotelli foi sugerido à diretoria do Corinthians pelo empresário Alex Firmino. O presidente Augusto Melo chegou a liderar as negociações naquele momento.

Melo, inclusive, teve uma conversa direta com Balotelli para avaliar seu interesse em atuar pelo clube. As partes chegaram a um entendimento sobre os salários, mas o negócio não avançou.

Quase no Flamengo

O nome de Balotelli também esteve próximo do Flamengo em duas ocasiões. Em 2019, as negociações avançaram consideravelmente, mas o jogador decidiu permanecer na Europa, e o acordo não se concretizou.

Após a recente lesão de Pedro, Balotelli se colocou à disposição do clube carioca, demonstrando interesse em receber cerca de R$ 1,5 milhão mensais, com bônus atrelados ao desempenho. Contudo, desta vez, o Flamengo não manifestou interesse e as conversas não avançaram.

