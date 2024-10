Sem Neymar, Al-Hilal vence a oitava seguida no Sauditão

Neste sábado, 26/10, o Al-Hilal confirmou seu favoritismo no Campeonato Saudita ao vencer o Al-Taawon por 2 a 0. Com essa vitória, a equipe alcançou sua oitava vitória em oito rodadas da competição, disparando na liderança com 24 pontos. O time, comandado por Jorge Jesus, marcou gols através de gols de MItrovic e Milinkovic-Savic.

Neymar, que retornou aos gramados no meio da semana em um jogo da Champions Asiática, atuou por pouco mais de 20 minutos na vitória sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes. Contudo, o craque – que parou por um ano com lesão no joelho, não tem a sua inscrição no Campeonato Saudita e na Copa do Rei. Porém, o craque poderá ser reinscrito em janeiro. Assim, os torcedores terão que aguardar para vê-lo em ação apenas nas competições internacionais. Ney estava nas tribunas acompnahando o jogo ao lado de dirigentes do clube e de Bruna Biancardi.

Al-Hilal, sem Neymar, leva susto, mas vence outra

O jogo teve domínio claro do Al-Hilal. A equipe abriu o placar aos 15 minutos, quando Canelo recebeu a bola pela direita e cruzou para Motovic, que, desmarcado na pequena área, tocou para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Al-Taawon voltou mais ativo, buscando o empate. O time conseguiu marcar com uma cabeçada de João Pedro, após um cruzamento da esquerda. No entanto, o VAR identificou que ele estava alguns centímetros à frente da marcação, e o gol foi anulado por impedimento.

Após a anulação, o Al-Hilal intensificou a pressão. O goleiro brasileiro Mailson fez boas defesas, mas acabou falhando aos 18 minutos. O brasileiro Malcom cobrou escanteio, Mailson tentou cortar, mas o que fez foi colocar na medida para o voleio de Milinkovic-Savic.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.