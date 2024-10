Wagner Leonardo acompanha Vitória x Fluminense no meio da torcida

Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Wagner Leonardo foi mais um torcedor Vitória no Barradão, na partida contra o Fluminense, pela 31ª rodada do Brasileirão. O defensor assistiu ao jogo da arquibancada, no meio de uma torcida organizada do clube.

Wagner Leonardo foi substituído por Edu nesta partida. O zagueiro acumula 29 jogos no Campeonato Brasileiro e ficou fora do time apenas para cumprir suspensões. O zagueiro, aliás, é o capitão e uma das referências técnicas do Vitória. Ele, afinal, já balançou as redes cinco vezes até o momento.

Além disso, ele foi um dos protagonistas nas campanhas do títulos da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. No estadual, mostrou a veia artilheira ao balançar as redes no segundo jogo da final.

Recentemente o Vitória decidiu se proteger do assédio de outros clubes e, em junho, renovou o contrato do zagueiro até 2028, com multa de R$ 350 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.