Inter de Milão x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes no Campeonato Italiano 2024/25. Neste domingo (27), a Inter de Milão recebe a Juventus às 14h (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Giuseppe Meazza, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Inter de Milão

Atual campeã, a Inter está na vice-liderança do Calcio com 17 pontos, cinco a menos que o líder Napoli, que já entrou em campo e venceu seu compromisso nesta 9ª rodada. Ou seja, a equipe precisa aproveitar o mando de campo e conseguir o resultado positivo para seguir na cola do líder.

Contudo, a Inter terá dois desfalques confirmados para o jogo deste domingo. Isto porque Hakan Çalhanoğlu e Francesco Acerbi, lesionados, estão fora do clássico. Além disso, Kristjan Asllani e Piotr Zieliński, que estão se recuperando de problemas físicos, aparecem como dúvidas.

Como chega a Juventus

Por outro lado, a Juve aparece logo atrás, com 16 pontos, na terceira posição. Assim, uma vitória fora de casa pode garantir ao time comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta a vice-liderança isolada do Italiano.

Porém, a Juventus terá que lidar com uma série de desfalques. Bremer, Koopmeiners, Nico González, McKeenie e Milik, lesionados, estão fora do jogo. A boa notícia, no entanto, é que o goleiro Di Gregorio volta a estar à disposição.

Inter de Milão x Juventus

9ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: domingo, 27/10/2024, às 14h (de Brasília).

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martinez e Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e Cabal; Locatelli e Fagioli; Cambiaso, Yildiz e Mbangoula; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Árbitro: Marco Guida (ITA).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.