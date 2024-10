Barcelona atropela Real Madrid com golaço de Raphinha no Santiago Bernabéu

O primeiro ‘El Clásico’ do Campeonato Espanhol 2024/25 foi emocionante, e melhor para os torcedores do Barcelona. Com dois gols do artilheiro Lewandowski, golaço de Raphinha e um do jovem Lamine Yamal, o Barça atropelou o Real Madrid por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, neste sábado (26), e disparou na liderança da La Liga, nesta 11ª rodada.

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos 30 pontos e abriu seis de vantagem para o Real Madrid, vice-líder com 24. Ao mesmo tempo, a vitória na capital espanhola acabou com a invencibilidade do clube merengue nesta edição do Campeonato Espanhol, além de acabar com uma sequência de 42 jogos sem perder do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, em La Liga.

Os brasileiros Vini Jr, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, vinham de grandes atuações na Champions, com direito a hat-trick para ambos. Mas, apenas Raphinha conseguiu repetir o alto nível neste sábado. Além de um golaço por cobertura, o camisa 11 do Barça deu assistência para o gol de Lamine Yamal.

Real Madrid x Barcelona

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado no Santiago Bernabéu, mas não conseguiram tirar o zero do placar. O Real Madrid, em casa, tomou a iniciativa do jogo e criou as melhores oportunidades. Mbappé chegou a ter um gol anulado por impedimento e Vini Jr teve a grande chance da primeira etapa. Após boa jogada individual, o atacante finalizou para fora. Por outro lado, o Barcelona levou perigo nos contra-ataques, mas não forçou grandes defesas do goleiro Lunin.

Contudo, o Barcelona voltou do intervalo com alterações na equipe e o time catalão deu um banho de água fria nos adversários. Lewandowski brilhou e, em apenas dois minutos, fez dois gols para encaminhar a vitória catalã. Na primeira delas, o atacante polonês entrou livre na área e finalizou rasteiro, no canto esquerdo, para abrir o placar. Em seguida, o camisa 9 subiu sozinho e cabeceou com estilo para anotar o segundo do Barça.

Apesar da vantagem do Barcelona, o jogo seguiu animado, com chances para os dois lados. Lewa desperdiçou duas oportunidades de anotar um hat-trick, enquanto Mbappé e Bellingham não souberam aproveitar as chances pelo lado do Real Madrid. Contudo, o jovem Lamine Yamal aproveitou a assistência de Raphinha para anotar um belo gol e anotar o terceiro da equipe. Além disso, ainda deu tempo para o brasileiro deixar sua marcar. Aos 39 minutos, Raphinha saiu cara a cara com o goleiro adversário e, de cobertura, anotou um golaço para confirmar a goleada por 4 a 0.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (25/10)

Espanyol 0x2 Sevilla

Sábado (26/10)

Real Valladolid 1×2 Villarreal

Rayo Vallecano 1×0 Alavés

Las Palmas 1×0 Girona

Real Madrid 0x4 Barcelona

Domingo (27/10)

Leganés x Celta de Vigo – 10h

Getafe x Valencia – 12h15

Betis x Atlético de Madrid – 14h30

Real Sociedad x Osasuna – 17h

Segunda-feira (28/10)

Mallorca x Athletic Bilbao – 17h

*Horários de Brasília.

