Com mais um de Gyokeres, Sporting vence e segue 100% no Português

O Sporting segue imbatível no Campeonato Português. Neste sábado (26), os Leões fizeram nova vítima ao bater, fora de casa, o Famalicão por 3 a 0. Dessa maneira, os gols foram marcados por Gyokeres, Quenda e Gonçalo Inácio. Vale destacar que o atacante sueco é o artilheiro isolado da competição, agora com 12 gols em nove partidas.

O resultado mantém o Sporting na liderança do Português com 100% de aproveitamento após nove rodadas. São 27 pontos, contra 21 do Porto, que joga fora de casa na segunda-feira (28) contra o AVS. Já o Famalicão está em oitavo, com 13.

Na sexta-feira (1º de novembro), a equipe de Lisboa volta a campo pelo Português para abrir a décima rodada contra o Estrela, no Alvalade às 17h15 (de Brasília). Já o Famalicão visita o AVS no domingo (3), às 12h30.

Em campo, o Sporting foi melhor durante praticamente todo o jogo, com mais posse de bola e marcação sob pressão. Assim, a equipe chegou a fazer um gol com Pedro Gonçalves, mas foi anulado por impedimento. Na segunda etapa, contudo, a porteira se abriu e o Famalicão não conseguiu segurar o líder.

Aos 12, Gyokeres marcou mais um no Português e segue artilheiro isolado, com excelente média de mais de um gol por jogo. E os Leões queriam mais e logo ampliaram com Quenda, aos 18. Na reta final da partida, Gonçalo Inácio fez o terceiro, dando números finais à partida.

