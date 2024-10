Grêmio vence o Atlético-GO e se afasta do Z4

O Grêmio confirmou o favoritismo e venceu o Atlético-GO por 3 a 1, neste sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo foi simbólico para o Tricolor, que pôde comercializar todos os bilhetes pela primeira vez desde as enchentes de maio. Derek abriu o placar para os visitantes, enquanto Soteldo, Pepê e Villasanti anotaram os tentos dos mandantes.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 38 pontos, se distanciou da zona de rebaixamento e entrou na área da zona de classificação à Sul-Americana de 2025. Já o Atlético-GO segue afundado em último lugar, com só 22 pontos, cada vez mais perto da Série B do ano que vem.

O primeiro tempo deixou muito a desejar. O Grêmio trocava passes, mas sem muita objetividade e com pouca passividade. Além disso, o Tricolor esbarrou na boa marcação do Atlético-GO. Quem abriu o placar foi o Atlético, aos 25, em um erro coletivo da defesa do Grêmio: Rodrigo Ely recuou para Marchesin, que tentou achar Jemerson. Este, porém, mesmo amarelado, cometeu pênalti em Derek. O atacante do Atlético-GO converteu após o goleiro dar rebote na cobrança.

O Grêmio só chegou com perigo duas vezes. A primeira saiu apenas aos 37, em boa jogada individual de Aravena, mas em finalização para fora. Dois minutos depois, Soteldo aproveitou bom cruzamento de Braithwaite e igualou o placar.

O cenário da partida não mudou após a volta do intervalo. Ainda assim, o Grêmio chegou à virada: Aravena foi à linha de fundo, pedalou e cruzou rasteiro na medida para Pepê fazer um gol chutando de lado. Ainda assim, o Tricolor não passou a dominar a partida. Pelo contrário: Luiz Fernando quase empatou.

Na reta final da partida, o Grêmio apertou e conseguiu fazer 3 a 1: Reinaldo cruzou na medida para Villasanti dar números finais.

Próximos compromissos

O Grêmio volta a campo agora na próxima sexta-feira (1), quando visita o Fluminense, em partida que abre a 32ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-GO terá bastante tempo para treinar e ainda sonhar em ficar na Série A. Afinal, o Dragão recebe o Atlético-MG no próximo dia 6.

GRÊMIO X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 31ª Rodada

Data: 26/10/2024

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Ronald, aos 39’/2ºT) e Monsalve (Edenilson, aos 22’/2ºT) ; Soteldo, Aravena (Cristaldo, aos 22’/2ºT) e Braithwaite (Arezo, aos 39’/2ºT) Técnico: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Rhaldney (Lacava, aos 8’/2ºT) , Baralhas e Alejo Cruz; Luiz Fernando (Janderson, aos 33’/2ºT) e Derek Técnico: Umberto Louzer

Gols: Derek, aos 25’/1ºT (0-1); Soteldo, aos 39’/1ºT (1-1) e Pepê, aos 13’/2ºT (2-1)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)



Público: 36.959 presentes