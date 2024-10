Brasil empata com a Colômbia em amistoso em Cariacica

O Brasil ficou no empate em 1 a 1 com a Colômbia em amistoso realizado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Tarciane fez o gol da seleção canarinho, enquanto Catalina Usme anotou para as cafeteiras. O último jogo da equipe havia sido nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto.

A Seleção Brasileira não fez uma grande partida diante das colombianas. Tinha pouca criatividade e pecava no último passe, apesar de controlar a posse de bola na maior parte do jogo.

E a dificuldade de penetrar a área adversária ficou ainda mais evidente quando Catalina Usme aproveitou bobeada da defesa brasileira na saída de bola e abriu o placar logo aos seis minutos. A bola ainda desviou e matou a goleira Lorena.

A Colômbia fechou-se em seu campo e esperava o Brasil chegar, o que não aconteceu, principalmente no primeiro tempo. A melhor chance da equipe do técnico Arthur Elias veio na bola parada, quando Yasmim acertou o travessão em cobrança de falta aos 31 minutos. As visitantes pouco chegavam ao campo de ataque. Contudo, quando escapavam, levavam muito perigo.

No segundo tempo, a Seleção melhorou um pouco e seguia com a bola nos pés. Passou a frequentar mais a área adversária, mas era pouco eficiente. Apesar disso, usou novamente a bola parada para assustar a Colômbia. Desta vez, contudo, com resultado efetivo. Em cobrança de escanteio aos 29 minutos, Yasmin colocou na cabeça de Tarciane, que mandou para o fundo das redes.

O Brasil tentou a todo custo o gol da virada e chegou a assustar a goleira adversária em alguns lances. Porém, faltou eficiência para colocar a bola no fundo das redes.

