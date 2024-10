Flick após goleada do Barcelona sobre o Real Madrid: ‘Há mais confiança do que já havia’

O Barcelona aplicou uma sonora goleada sobre o Real Madrid neste sábado (26), pelo Campeonato Espanhol. Após o ‘El Clásico’, o treinador Hansi Flick evitou a euforia e comemorou o fato de trabalhar no clube catalão.

“A semana mais feliz? Como eu disse, estou sempre contente por trabalhar no Barça e morar em Barcelona. É uma nova fase da minha vida. Fizemos um grande jogo; todos deram 100%. Um jogo a zero também é importante. E a forma como jogamos… Eles comemoraram isso no vestiário, e isso é bom. Há mais confiança agora do que antes. Treinamos muito a linha avançada e era essencial fazê-lo muito bem, pois eles são muito bons”, ressaltou em entrevista coletiva.

Os gols do Barcelona, afinal, foram marcados por Lewandowski em duas oportunidades, além de Yamal e Raphinha. O treinador, no entanto, evitou elogios individuais e valorizou o trabalho em equipe.

“Precisamos construir um ambiente em que os jogadores possam mostrar sua qualidade. Teremos dois dias de folga após a recuperação amanhã (domingo). Podemos comemorar, mas agora nos concentramos no próximo jogo contra o Espanyol”, observou ele, lembrando também dos retornos.

“É muito bom ter Dani, Frenkie e Gavi de volta; isso é importante para todos os jogadores. Fermín também está bem. É bom ter todos a 100%, o que é positivo para o treinador”, concluiu.

O resultado mantém o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, com 30 pontos após 11 rodadas. O Real Madrid ocupa a segunda posição, com 24 somados.

