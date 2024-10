Corinthians vai pagar quantia milionária com juros de dívidas em 2024

O Corinthians projeta gastar, pelo menos, R$ 300 milhões em 2024 somente com o pagamento de juros das dívidas. Esse montante representa pouco mais de 25% da receita estimada no orçamento do clube para o ano. A informação é do “ge”.

O valor, aliás, tem relação com os débitos ao financiamento da Neo Química Arena, acordos trabalhistas, impostos, além de dívidas com fornecedores e instituições financeiras. Até agosto, o Corinthians gastou um pouco mais de R$ 199 milhões no pagamento de juros. A diretoria, afinal, estima que o valor total chegue a aproximadamente R$ 100 milhões até o final do ano.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que o principal objetivo é conseguir diminuir o bloqueio das contas e melhorar o fluxo de caixa.

“No início do ano, já sabíamos da gravidade do problema, mas vivenciá-lo diariamente é uma dimensão ainda mais desafiadora. A magnitude dessas contas é enorme e estamos constantemente buscando reduzir os impactos no nosso fluxo de caixa. Estamos honrando as obrigações dentro do que é possível e continuamos a negociar para evitar mais bloqueios de contas”, disse Augusto ao ge.

Em comparação, no ano passado, o Corinthians desembolsou aproximadamente R$ 225 milhões apenas em pagamentos de juros, o que levou a uma queda significativa no resultado do EBITDA, que é a diferença entre receitas e custos antes de considerar juros, depreciações e amortizações.

