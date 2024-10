Real Madrid: Ancelotti explica confusão com comissão técnica do Barcelona

A goleada histórica sofrida pelo Real Madrid no El Clássico mexeu com os ânimos de Carlo Ancelotti. O italiano se irritou com as comemorações ”pouco cavalheirescas” da comissão técnica do Barcelona e protagonizou uma discussão com Hansi Flick e seus auxiliares ao fim do jogo.

A confusão ocorreu após o quarto gol do Barcelona no clássico válido pela 11ª rodada da La Liga, na tarde deste sábado (26), em pleno Santiago Bernabéu. Isso porque membros da comissão técnica dos Culés não contiveram a euforia com o tento de Rafinha, que definiu a goleada, e a postura de um dos assistentes não agradou os donos da casa.

“Tive um problema com o assistente, mas não com Flick. O assistente se comportou de forma nada cavalheiresca, comemorando em frente ao nosso banco. Eu disse isso normalmente para Flick e ele concordou”, esclareceu Ancelotti em coletiva.

Invencibilidade

A dura derrota culminou no fim de um longo período de invencibilidade do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Campeão da última edição, os Merengues não perdiam há 42 jogos pelo torneio e, inclusive, tiveram chances de vencer o arquirrival neste sábado (26).

O Real Madrid fechou a edição passada – 2023/24 – ostentando a marca de 32 jogos de invencibilidade. A atual temporada dava indícios que seguiria pelo mesmo caminho, visto que o clube estava há dez jogos sem perder.

Calendário Real Madrid

Hora de juntar os cacos e focar no compromisso contra o Valencia, pela 12ª rodada da La Liga. O duelo está marcado para o próximo sábado (2), no Estádio de Mestalla, às 17h (de Brasília). A vitória tornou-se fundamental na briga pela liderança do torneio, que pertence ao Barcelona. Os Catalães somam 30 pontos, enquanto os Merengues permanecem com 24 na segunda colocação.

