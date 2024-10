Cruzeiro tem vestiário agitado após derrota, multa e fala de Mattos: ‘Estamos exorcizando o clube’

O Cruzeiro perdeu para o Athletico por 3 a 0, na noite deste sábado (26), na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o que chamou atenção foi que, após a partida, o vestiário da Raposa ficou trancado por cerca de uma hora para uma reunião entre diretoria, comissão técnica e jogadores. O clima estava tenso, pois o time celeste não apresenta bons resultados, não consegue jogar bem e enfrenta problemas em campo.

Na partida contra o Furacão, o atacante Rafa Silva foi expulso com apenas quatro segundos de jogo. Após a partida, em coletiva de imprensa, o CEO do clube celeste, Alexandre Mattos, afirmou que tomaram medidas.

“Desculpa a demora, a gente estava ali debatendo algumas coisas. Dizer para o nosso torcedor, primeiramente sobre o Rafa Silva: inadmissível o que aconteceu, essa gestão, encabeçada pelo Pedro Lourenço, não aceita esse tipo de situação. Ele já foi comunicado sobre uma multa severa. Ele foi severamente multado, dentro da lei, obviamente. Isso já foi dito; acima de tudo, o Cruzeiro é um clube sério, cumpre rigorosamente o que é combinado, o que tem que ser feito, e exige um profissionalismo impecável. Não concordamos com essa atitude, e assim ele foi severamente multado”, salientou Alexandre Mattos.

Mattos fala sobre o momento

O momento do Cruzeiro não é dos melhores: o clube enfrenta dificuldades em campo e vive um jejum de vitórias. A última vitória foi sobre o Libertad, por 2 a 0, no dia 19 de outubro, pela Copa Sul-Americana. Alexandre Mattos tratou a situação com normalidade e afirmou que tudo faz parte do processo.

“Sobre o momento: eu cheguei em maio, tem cinco meses, e falo claramente para o torcedor que estamos longe do que queremos. Entendendo sobre os 20 anos de carreira que temos, entendo a ansiedade da torcida. Falo para os torcedores que temos cobranças internas e pedimos aos jogadores que compreendam o que é o Cruzeiro. A maior dificuldade é tirar de dentro o pensamento de 2019, 20, 21, 22, 23. Não é fácil mudar isso”, completou.

Mattos ainda mencionou que, ao ser contratado por Pedro Lourenço, percebeu que a Toca da Raposa II não tinha mais os troféus importantes, como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O único que estava no local era o título da Série B.

“Com todo respeito, mas guardamos o troféu da Série B e pedimos os troféus de Copa do Brasil e Libertadores. Exigimos vontade todo santo dia. Não será em cinco meses que transformaremos o clube. Não falta amor ou dedicação para mudar o Cruzeiro. Isso é uma exigência. Tem que respeitar o Cruzeiro. Se não for assim, vai sair”, acrescentou.

Clube exorcizado

Alexandre Mattos, aliás, ressaltou que um dos trabalhos realizados na Toca da Raposa II, desde a venda da SAF de Ronaldo Fenômeno para Pedro Lourenço, é mudar a mentalidade dentro do clube e destacou a importância da torcida azul e branca.

“O Presidente deixou claro que comprou o Cruzeiro por causa da torcida. Esse é um compromisso dele. A torcida do Cruzeiro não precisa de sinalizador para inflamar um estádio. Sempre no canto. A torcida em 2013 e 2014 criou músicas. O que está acontecendo é reflexo do que ocorreu de 2019 para cá. Nosso trabalho é intenso para acabar com isso. Jogador vem, dá certo, dá errado. Os títulos virão. As vitórias chegarão. Eu trato o Cruzeiro como o maior time do mundo e exijo que todos façam o mesmo. Queremos vitórias; às vezes dá certo, às vezes não. Mas não vamos aceitar esse tipo de situação. Estamos exorcizando o Cruzeiro”, finalizou.

