Liziero faz golaço e salva o São Paulo da derrota contra o Criciúma

O São Paulo não fez uma grande exibição no empate de 1 a 1 diante do Criciúma no Heriberto Hulse, neste sábado (26), pela 31ª rodada. No entanto, graças a um golaço de Liziero, conseguiu sair com um ponto fora de casa e continua na briga para entrar no G4 do Brasileirão. O meia marcou um golaço após uma linda assistência de Wellington Rato, que entrou no decorrer da partida.

Porém, o Tricolor Paulista começou perdendo a partida devido a uma falha lamentável de Arboleda, que não conseguiu cortar a bola, e Felipe Vizeu aproveitou. Aliás, o atacante, que marcou contra o Botafogo no empate da rodada anterior, agora repete a dose a favor do Criciúma. Com o resultado, o São Paulo chega a 51 pontos, mas perdeu uma posição, caindo do quinto para o sexto lugar, já que o Internacional fez sua parte e superou o Atlético na Arena MRV. Já o Criciúma é o 12º e continua fazendo uma campanha que tem em vista ficar distante do Z4. O empate deixa o time de Santa Catarina com 37 pontos.

Primeiro tempo fraco do São Paulo e vitória parcial do Criciúma

O São Paulo começou o primeiro tempo em marcha lenta e foi pouco efetivo, sem ameaçar a meta de Gustavo. Em uma infelicidade da defesa, sofreu o gol de Felipe Vizeu aos 20 minutos. A zaga se atrapalhou, e a bola sobrou livre para o atacante abrir o placar. Mesmo após ficar atrás no marcador, o Tricolor Paulista continuou sem ameaçar o Criciúma. Desse modo, a etapa inicial encerrou em 1 a 0 para os mandantes.

Golaço de Liziero no segundo tempo

No segundo tempo, o São Paulo não teve alternativas a não ser partir para cima do Criciúma. Assim, Zubeldía modificou o time, fez alterações e obteve efeitos. Wellington Rato, que entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Moura, deu um lindo passe, e Liziero empatou a partida com uma grande finalização. O segundo tempo, o tricolor paulista foi bem melhor e conseguiu apagar a apatia da etapa inicial. No entanto, não saiu vitorioso fora de casa.

Próximos jogos das equipes

Agora, o São Paulo enfrentará o Bahia na próxima terça-feira (5), no estádio da Fonte Nova, em jogo marcado para 21h30 (de Brasília). Já o Criciúma terá compromisso com o Internacional, no mesmo dia e horário, mas a partida será no Beira-Rio.

CRICIÚMA 1 X 1 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro — 31ª rodada

Data: 16/10/2024 (quarta-feira)

Local: Heriberto Hulse, Florianópolis (SC)

Público e Renda: 17.422 presentes/ R$ 859.900,00

Gols: Felipe Vizeu, 20’/1ºT (1-0); Liziero, 42’/1ºT (1-1)

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho (Jonathan, 22’/2ºT), Rodrigo, Tobias Figueiredo; Trauco, Newton, (Ronald Lopes 35’/2ºT), Barreto, Marcelo Hermes, Matheusinho (Serginho, 45’/2ºT), Bolasie (Fellipe Matheus, 35’/2ºT) e Felipe Vizeu (Arthur Caíke, 22’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco (Sabino, 39’/2ºT) e Jamal Lewis (Liziero, 18’/2ºT); Luiz Gustavo, Marcos Antônio (André Silva, 31’/2ºT, Luciano, Lucas Moura (Wellington Rato, 39’/2ºT), Calleri e Erick (Ferreirinha, 18’/2ºT). Técnico: Zubeldía

Árbitro: Rafael Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: André Bittencourt (RS)

Cartões Amarelos: Newton, Jonathan (CRI)

Cartões Vermelhos:

