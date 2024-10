Vasco x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (28), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a bola rola às 21h (de Brasília). Na classificação, o time carioca é o 10° colocado, com 40 pontos. O Tricolor de Aço, com 46, é o sétimo.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida.

Como está o Vasco

Na vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, na última rodada, Vegetti e Hugo Moura receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam nesta segunda. Assim, a tendência é que Rayan e Sforza, respectivamente, sejam os substitutos. Além disso, o lateral-direito Paulo Henrique, com quadro de gripe, é dúvida. A expectativa, no entanto, é que ele vá para o jogo.

Como está o Bahia

Pelo lado do Bahia, Biel, com desconforto na região lombar, está fora do confronto. O meio-campista Rezende, que ainda se recupera de uma lesão muscular, completa a lista de baixas.

VASCO X BAHIA

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Data-Hora: 28/10/2024, às 21h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma), João Victor, Léo, Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho, Coutinho, Emerson Rodríguez (Leandrinho), Puma (Maxime) e Rayan (GB). Técnico: Renato Paiva.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Thaciano, Jean Lucas e, Everton Ribeiro; Everaldo, Cauly e Ademir (Thaciano). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

