Bola de Ouro: veja onde assistir à premiação

A Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada (entre outras categorias), será entregue nesta segunda-feira (28). Com a organização da revista France Football, a cerimônia acontecerá no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França, às 16h (de Brasília). O brasileiro Vini Jr é o favorito para receber a honraria de melhor jogador do mundo.

Onde assistir

A TNT e a Max transmitem a cerimônia.

Único brasileiro na disputa pela Bola de Oura desta edição, Vini Jr disputa o prêmio pela terceira vez. Anteriormente, nas temporadas 2021/22 e 2022/23, ficou em oitavo e sexto, respectivamente. Com a conquista da Liga dos Campeões, ele é o grande favorito ao título. Aliás, o último jogador brasileiro a receber a premiação foi Kaká, em 2007.

Entretanto, outros grandes nomes do futebol mundial, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodri, também disputam o prêmio.

Veja os candidatos

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Turquia, Inter de Milão)

Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid)

Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucrânia, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Espanha, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Mats Hummels (Alemanha, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigéria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milão)

Kylian Mbappé (França, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Odegaard (Noruega, Arsenal)

Dani Olmo (Espanha, Leipzig / Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (Espanha, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Alemanha, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

William Saliba (França, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguai, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Espanha, Athletic Club)

Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Suíça, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

Outras categorias

Além de eleger o prêmio de melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro também premia a melhor jogadora. As brasileiras Gabi Portilho e Tarciane estão entre as indicadas.

Confira outras categorias da Bola de Ouro

Troféu Yashin de melhor goleiro;

Troféu Kopa de melhor jogador sub-21;

Clube do ano: prêmio ao clube mais vitorioso em todas as categorias;

Treinador do ano: prêmio ao melhor treinador de um clube ou seleção masculina e feminina;

Troféu Gerd Müller: ao jogador com mais gols por seleção e clube na temporada 2023/24;

Prêmio Sócrates: reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais.

