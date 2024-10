Chelsea se impõe e vence Newcastle em casa

Chelsea e Newcaste fizeram jogo emocionante neste domingo (27/10) pela 9ª rodada do Inglês. Atuando em casa, em Stamford Bridge, os Blues levaram a melhor: 2 a 1. Nate Jackson e Palmer fizeram os gols do Chelsea. Isak marcou para o Newcastle, mas lamentou duas chances desperdiçadas que pooderiam, pelo menos, garantir um empate.

Com a vitória, o Chelsea vai aos 17 pontos e, na pior das hipóteses, fica no G5 ao fim desta rodada. O Newcastle, com 12 pontos, está em 12º.

Chelsea vence em casa

O Chelsea marcou logo. Aos três minutos, o craque Palmer recebeu um belo passe de Jackson e, pela esquerda, tocou rasteiro no canto esquerdo de Pope. Mas o gol acabou anulado por impedimento. Contudo, aos 18, Palmer pegou uma bola na intermediária e lançou Pedro Neto, que cruzou para Jackson colocar o Chelsea na frente. O Newcastle, no entanto, buscou o empate.

Contudo, aos 33, Hall recebeu de Livramento e, na linha de fundo pela esquerda, cruzou para Livramento completar para o gol vazio. Um resultado ruim para um Chelsea que fechou a etapa com 61% de posse e 9 a 7 nas finalizações.

No segundo tempo, aos dois minutos, o Chelsea voltou a ficar na frente. Após uma dividida no meio de campo, a bola sobrou para Palmer, que avançou até a entrada da área e chutou para fazer 2 a 1. Atrás do placar, o Newcastle foi atrás do empate e Isak teve uma chance incrível, quando chegou a entrar na área driblar o goleiro e demorar para chutar, sendo rechaçado.

Jogos da 9ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Leicester 1×3 Nottingham Forest

Sábado (26/10)

Manchester City 1×0 Southampton

Brentford 4×3 Ipswich Town

Brighton 2×2 Wolves

Aston Villa 1×1 Bournemouth

Everton 1×1 Fulham

Domingo (27/10)

Crystal Palace 1×0 Tottenham

Chelsea 2×1 Newcastle

West Ham 2×1 Manchester United

Arsenal x Liverpool – 13h30

