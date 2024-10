Casemiro marca, mas United perde mais uma no Inglês

Com um gol de pênalti, polêmico, no fim, o West Ham venceu o Manchester United neste domingo, 27/10, pela nona rodada do Inglês. O jogo no Estádio Olímpico de Londres, casa dos Hammers, teve o United Guerreiro e no ataque, com maior posse, 58%, e finalizações, 18 a 12. Mas lamentando um mau resultado ao levar um gol nos acréscimos, de Bowen. Aliás todos os gols foram na etapa final. O West Ham saiu na frente com Summerville e Casemiro fez o gol dos visitantes.

Com a vitória, o West Ham vai aos 11 pontos e se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento, em 13º lugar. Mas o United, que não consegue sair da crise e está atrás de substitutio para o questionado técnico Ten Hag, é apenas o 14º colocado. Mas com os mesmos 11 pontos dos Hammers.

United perde gol incrível

No decorrer da partida, o West Ham demonstrou um bom desempenho, chegando a dominar em certos momentos. Paquetá, em particular, apresentou um jogo consistente. No entanto, foi o United que criou as melhores oportunidades. Aos 31 minutos, ocorreu um momento surpreendente: Dalot recebeu um lançamento preciso de Bruno Fernandes, entrou livre na área, driblou o goleiro Fabianski e, ao tentar finalizar para o gol vazio, chutou por cima, mesmo com a marcação se aproximando. O United permaneceu perigoso durante o primeiro tempo. Aos 45 minutos, após uma cobrança de falta pela esquerda de Eriksen, Casemiro testou e Fabianski fez uma defesa milagrosa, evitando o que parecia ser um gol certo do brasileiro. A zaga do West Ham rechaçou a bola em seguida.

Casemiro deixa tudo igual

No segundo tempo, o United parecia ter o controle da partida. No entanto, não conseguiu se aproximar do gol defendido por Fabianski. Em contrapartida, o West Ham foi eficaz em sua nona finalização, que foi também a primeira na direção do gol. Após uma rápida troca de passes pela direita, a bola chegou a Summerville, que, na segunda trave, finalizou de primeira, abrindo o placar em 1 a 0.

Contudo, aos 35 minutos, o United conseguiu o empate, um resultado que fez justiça ao que se viu em campo. Em um lance muito bonito, Diallo cruzou para a área, Dalot cabeceou para o meio, Zirkzee, também de cabeça, tentou marcar, e Casemiro, na terceira cabeçada da jogada, finalizou para igualar o placar, surpreendendo Fabianski e garantindo um ponto importante para o United.

Já no fim, em lance contestado, Ings trombou com De Ligt e após dois minutois de avaliação no VAR io juiz deu pênalti. Bowen conrou e recolocou o West Ham na frente, aos 45 minutos. Mas o jogo ainda teve 12 minutos de acréscimos. Mas a bola não entrou mais.

Jogos da 9ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Leicester 1×3 Nottingham Forest

Sábado (26/10)

Manchester City 1×0 Southampton

Brentford 4×3 Ipswich Town

Brighton 2×2 Wolves

Aston Villa 1×1 Bournemouth

Everton 1×1 Fulham

Domingo (27/10)

West Ham 2×1 Manchester United

Crystal Palace 1×0 Tottenham

Chelsea 2×1 Newcastle

Arsenal x Liverpool – 13h30

