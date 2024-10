Apesar da derrota por 2 a 1 do Fluminense para o Vitória, o goleiro Fábio tem um motivo particular para deixar a partida com carinho em sua memória. Afinal, o arqueiro alcançou 700 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, contando ainda as passagens por Vasco e Cruzeiro.

Fábio, inclusive, é o recordista na competição. A segunda posição é de Rogério Ceni, que também foi goleiro e atualmente comanda o Bahia. O ídolo do São Paulo entrou em campo em 574 jogos de Brasileirão, todos com a camisa do Tricolor Paulista.

“Primeiramente gratidão. A pessoa que não consegue enxergar Deus na minha vida e na minha carreira é cega. Foi pela mão de Deus todo o cuidado, a capacitação, os livramentos visíveis e invisíveis, me dando saúde para alcançar essas marcas especiais. Muita gratidão a Deus, que conhece meu coração, minha dedicação e minha dependência dele. Eu tento fazer o máximo no meu dia a dia por gratidão, por ter saúde de estar em uma grande equipe como é o Fluminense, todas as equipes que fizeram parte da minha história, que tiveram contribuição para que eu alcançasse esse número. Agradeço a todos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar”, disse o goleiro, bicampeão da competição com o Cruzeiro, entre 2013 e 2014.

Fábio pelo Fluminense

Fábio fez sua estreia no Brasileirão em 2002. Com isso, o goleiro é também o atleta que disputou mais edições do campeonato (23) e o jogador mais velho a atuar na competição. O camisa 1 também detém o recorde de brasileiro com mais jogos na história da Conmebol Libertadores (110), sendo o segundo da lista geral.

O goleiro chegou ao Fluminense no dia 19 de janeiro de 2022. Após três temporadas, entrou na galeria de grandes ídolos do clube, cumprindo papel importante nas conquistas inéditas da Libertadores 2023 e da Recopa 2024. Fábio faturou o bicampeonato carioca (2022 e 2023) e duas vezes a Taça Guanabara (2022 e 2023). O arqueiro defendeu o Tricolor em 180 oportunidades.

