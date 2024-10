Hugo Moura atravessa temporada com mais gols e assistências

Autor do gol do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, o volante Hugo Moura atravessa a melhor temporada na carreira em um recorte que considera gols e assistências. No ano de 2024, o camisa 25 balançou as redes duas vezes e deu quatro passes para gols.

Profissional desde 2018, o volante tinha apenas quatro gols e cinco assistências em toda a carreira (confira os números detalhados ao final da reportagem). Titular absoluto do Vasco desde a sua chegada, em junho, Hugo Moura balançou as redes ainda contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, e serviu os companheiros diante de Juventude, Atlético-GO, Corinthians e Fluminense.

A melhora nos números de Hugo pode ser explicada pela maior presença do meio-campista no setor ofensivo do Vasco. Parceiro de Mateus Carvalho, o camisa 25 tem se destacado ainda por ser um atleta “box to box”, aparecendo como “elemento-surpresa”. Moura, porém, será desfalque do Vasco na partida contra o Bahia, nesta segunda-feira (28), em São Januário, pela 31 rodada do Brasileirão. Afinal, ele está suspenso.

“São dois jogadores (Hugo Moura e Vegetti) da espinha dorsal da equipe, junto com alguns outros jogadores. Vão fazer muita falta no jogo contra o Bahia, mas é hora também de a gente mais uma vez oportunizar outros jogadores mostrarem a qualidade que têm, trabalham muito para isso. Agora temos oito finais que precisamos dar nosso melhor, independentemente de quem entre para jogar”, comentou o treinador Rafael Paiva.

48 jogos no ano?

Hugo Moura tem 42 jogos em 2024 (30 pelo Vasco e 12 pelo CAP). A temporada em que o volante mais jogou foi a última, quando entrou em campo 48 vezes, t0das pelo Athletico-PR. Assim, o volante precisa de entrar em campo mais seis vezes neste ano para igualar a marca. O Vasco tem apenas oito compromissos até dezembro, e Hugo, por estar suspenso contra o Bahia, jogará no máximo mais sete vezes.

Temporadas de Hugo Moura

2018 (Flamengo) – nenhum gol e nenhuma assistência

2019 (Flamengo) – nenhum gol e uma assistência

2020 (Flamengo e Coritiba) – um gol e três assistências

2021 (Flamengo) – um gol

2022 (Atheletico) – dois gols e uma assistência

2023 (Athletico) – nenhum gol e nenhuma assistência

2024 (Athletico e Vasco) – dois gols e quatro assistências

