Arsenal e Liverpool empatam. Líder Manchester City agradece

Como era de se esperar, Arsenal e Liverpool, dois favoritos ao título inglês, proporcionaram um grande espetáculo neste domingo (27/10) no Emirates Stadium, casa dos londrinos. Neste movimentado clássico da nona rodada da Premier League, o placar terminou empatado em 2 a 2. O Arsenal, jogando em casa, esteve duas vezes na frente, com gols de Saka e Merino. No entanto, o Liverpool, que está fazendo uma ótima campanha, buscou o resultado com gols de Van Dijk e Salah.

O Liverpool poderia ter retomado a liderança em caso de vitória. Contudo, com o empate, o time chegou a 22 pontos, ficando um atrás do novo líder isolado, o tetracampeão Manchester City. O Arsenal, por sua vez, com 18 pontos, ocupa a terceira posição, empatado com o Aston Villa, mas com um saldo de gols inferior.

Arsenal em vantagem

O Arsenal saiu na frente logo aos nove minutos. Ben White, zagueiro que substituiu o titular Saliba, fez um lançamento da sua intermediária para Saka, que conseguiu escapar da marcação de Robertson e chutou sem chance para Raya. No entanto, o Liverpool estava bem no jogo e buscou equilibrar as ações. Quase marcou em um chute de Salah e chegou ao empate aos 18 minutos. Após escanteio pela esquerda cobrado por Alexander-Arnold, Van Dijk cabeceou para deixar tudo igual.

Embora o jogo estivesse equilibrado, o Arsenal era perigoso nos cruzamentos. Assim, ficou novamente na frente quando Declan Rice conquistou uma falta na área pela direita. Merino apareceu para fazer o gol de cabeça, que foi confirmado pelo VAR, pois ele estava milímetros à frente da marcação.

Liverpool busca o empate

No segundo tempo, o Arsenal perdeu o defensor Gabriel Magalhães aos nove minutos devido a uma lesão. Com Saliba já fora, o Arsenal passou quase toda a etapa final com a zaga reserva e sofreu maior pressão dos visitantes. Após várias tentativas, o Liverpool chegou ao empate mais uma vez. Recebendo a bola pela direita, Darwin Núñez observou o posicionamento de Salah, que estava mais centralizado. Ele tocou para o egípcio, que finalizou de primeira, igualando o placar novamente.

O brasileiro Gabriel Jesus entrou aos 35 minutos e, com ele, o Arsenalo ganhou mais força no ataque. E o brazuca chegou a fazer um gol, concluindo uma bola que Havertz mandou na trave. Mas o árbitro anulou por falta no início da jogada, um confuso bate-rebate. Enfim, placar em 2 a 2. E o Manchester City agradece.

Jogos da 9ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Leicester 1×3 Nottingham Forest

Sábado (26/10)

Manchester City 1×0 Southampton

Brentford 4×3 Ipswich Town

Brighton 2×2 Wolves

Aston Villa 1×1 Bournemouth

Everton 1×1 Fulham

Domingo (27/10)

Crystal Palace 1×0 Tottenham

West Ham 2×1 Manchester United

Chelsea 2×1 Newcastle

Arsenal 2×2 Liverpool

