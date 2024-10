Inter e Juventus empatam em jogaço de oito gols

No primeiro Derby D’Italia da temporada 2024/2025, Inter de Milão e Juventus protagonizaram um jogaço de oito gols e empataram em 4 a 4, neste domingo (27). A partida foi disputada no Giuseppe Meazza, casa da Inter, e foi válida pela nona rodada do Campeonato Italiano.

Zieliński (duas vezes de pênalti), Mkhitaryan e Dumfries marcaram para os donos da casa. De quebra, os nerazurri impuseram os primeiros gols sofridos pela Juve com a bola rolando na competição. Já a Juventus balançou as redes com dois de Yildiz, Weah e Vlahovic.

Com o resultado, Inter de Milão e Juventus seguem em segundo e terceiro, respectivamente, com 18 e 17 pontos, respectivamente. Assim, a Juve segue invicta na competição, mas quem realmente fica feliz com a igualdade é o líder Napoli, que tem 22 pontos. O Milan, em sétimo com 14 pontos, também comemora o não distanciamento de um dos dois. Os rubro-negros não entraram em campo neste final devido a enchentes em Bolonha.

Confira a tabela do Campeonato Italiano

Apenas um brasileiro entrou em campo: o lateral-direito Danilo, mas que joga como zagueiro na Juventus. O experiente atleta de 33 anos foi titular, mas acabou substituído no segundo tempo, com um pênalti cometido e um cartão amarelo. Outros brasileiros da Juve, Bremer e David Luiz não jogaram por estarem lesionados, assim como Carlos Augusto, da Inter.

A Inter de Milão entra em campo agora já na próxima quarta-feira (30), quando visita o Empoli por mais uma rodada da competição. Já a Juventus recebe o Parma no mesmo dia.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Udinese 2×0 Cagliari

Torino 1×0 Como

Sábado (26/10)

Napoli 1×0 Lecce

Bologna x Milan – Adiado

Atalanta 6 x 1 Verona

Domingo (27/10)

Parma 1 x1 Empoli

Lazio 3 x 0 Genoa

Monza 2 x 2 Venezia

Inter de Milão 4 x 4 Juventus

Fiorentina x Roma – 16h45

