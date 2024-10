PSG faz três gols no primeiro tempo e vence Le Classique

O PSG levou a melhor no ‘Le Classique’. Com três gols no primeiro tempo, o time parisiense venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0, neste domingo (27), no Vélodrome, pela 9ª rodada do Campeonato Francês. Em superioridade numérica desde os 20 minutos do primeiro tempo, o atual líder não teve dificuldades para superar o rival. João Neves, Leonardo Balerdi (contra) e Barcola fizeram os gols.

Defendendo a liderança, o PSG controlou as ações desde o início do jogo e não demorou muito para abrir o placar. João Neves aproveitou boa jogada pela direita e concluiu para o fundo das redes, aos sete minutos. A situação do Olympique de Marselha ficou ainda mais difícil após a expulsão de Amine Harit, aos 20. Assim, o time parisiense tomou mais conta da partida.

Com vantagem no placar e em campo, o PSG não teve piedade do rival. Leonardo Balerdi fez contra, aos 29, e deu mais tranquilidade para os visitantes. Com o controle do jogo, os parisienses chegavam com facilidade no ataque e empilharam chances, até que Barcola fez o terceiro, aos 40, e praticamente definiu o clássico antes do intervalo.

Restavam 45 minutos. O PSG controlou o jogo e diminuiu o ritmo, mas mesmo assim teve chances de ampliar. O líder do campeonato chegou a ter quase 80% de posse de bola e finalizou quase 20 vezes. Com a vitória, chegou aos 23 pontos e se manteve na liderança. O Olympique de Marselha, por sua vez, é o terceiro, com 17. Assim, perdeu a chance de encostar nos líderes.

