Red Bull Bragantino anuncia saída do técnico Pedro Caixinha

Em fase preocupante na temporada, o Red Bull Bragantino anunciou, no fim da tarde deste domingo (27), a saída do técnico português Pedro Caixinha. Ele não resistiu ao sétimo jogo consecutivo sem vencer. Afinal, no último sábado (26), a equipe perdeu em seus domínios por 1 a 0 para o líder Botafogo.

Os auxiliares Pedro Malta e José Belman, e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixam o clube. Assim, o treino desta segunda será comandado por Anderson Marques, auxiliar da comissão permanente.

“O clube agradece por toda dedicação e profissionalismo durante os quase dois anos em que estiveram aqui e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, diz o clube, em nota oficial.

Pedro Caixinha estava no Massa Bruta desde dezembro de 2022. Ao todo, dirigiu a equipe em 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Sob seu comando, o time do interior paulista realizou em 2023 sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

Na atual temporada, o Bragantino anda mal das pernas. Afinal, aparece na beira da zona de rebaixamento do Brasileirão, na 16ª colocação, com os mesmos 34 pontos do Juventude, em vantagem pelo saldo de gols (-6 a -10).

O Massa Bruta volta a jogar no próximo sábado (2), quando recebe o Cuiabá, penúltimo colocado, às 16h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada. Até lá, a expectativa é a de que a diretoria tenha definido quem substituirá o português.

