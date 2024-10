Dirigente do Inter reclama de qualidade da drenagem do gramado do Atlético

Nem mesmo a vitória sobre o Atlético em Belo Horizonte foi suficiente para evitar reclamações do Internacional após o jogo pela 31ª rodada do Brasileirão. O motivo, portanto, foi a drenagem do campo da Arena MRV

Um forte temporal, aliás, atingiu a capital mineira na noite do último sábado (26), ocasionando a paralisação da partida devido às condições desfavoráveis do gramado.

Apesar do restabelecimento do duelo, era visível que o campo seguia com volumosas poças d’água, ao tempo em que a drenagem mostrou eficiência do lado oposto, ao qual o Galo atacava. A situação, todavia, deixou José Olavo Bisol, vice-presidente do Colorado, na bronca.

“De onde a gente estava assistindo ao jogo não tínhamos capacidade de ver todo o campo. Agora estamos recebendo imagens. Te confesso que eu não quero acreditar que a drenagem estava funcionando de um lado melhor do que o outro”, iniciou ele para, logo depois, acrescentar:

“O fato é que a chuva prejudicou o segundo tempo para todos. Foi um jogo que nos fez ter uma estratégia totalmente diferente, em uma primeira, segunda bola, para ver se pingava algo na área para ver se conseguíamos fazer o gol. De certo modo, ainda com a adversidade, é que tivemos a capacidade, não só da entrega dos jogadores, mas da comissão técnica fazer as substituições certas e promover que o jogo fosse daquela forma e acabou dando resultado em campo”.

Com o triunfo por 3 a 1 fora de casa, o Internacional aparece em quinto lugar na tabela, com 52 pontos. O Atlético, por sua vez, segue com foco nos torneios eliminatórios, como Libertadores e Copa do Brasil. O Galo ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos.

