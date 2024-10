Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e mais: veja brasileiros que já venceram a Bola de Ouro

A Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada, será entregue nesta segunda-feira (28), às 16h (de Brasília), em cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr é o favorito para receber o prêmio, e pode entrar para um seleto grupo de craques que conta com nomes como Pelé, Ronaldo e Ronaldinho.

O último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007. Antes dele, outros três venceram a premiação. O primeiro foi Ronaldo em 1997 e depois em 2002. O Fenômeno, inclusive, foi o jogador mais jovem a faturar o prêmio, aos 20 anos. Já Rivaldo venceu em 1999, enquanto Ronaldinho ganhou em 2005.

A lista de vencedores passou por uma revisão em 2015. À época, por razão da proximidade do aniversário de 60 anos da premiação, a France Football decidiu rever o período de 39 anos em que o prêmio ficou limitado aos europeus. Portanto, 12 edições ganharam um novo vencedor. Entre eles, Pelé, com sete premiações, Garrincha em 1962 e Romário em 1994.

Ronaldo Fenômeno, o mais jovem vencedor

O primeiro brasileiro a conquistar a Bola de Ouro foi Ronaldo. Em 1997, o Fenômeno se tornou o jogador mais jovem a ser eleito o melhor do mundo. Ele faturou o prêmio após ter um desempenho de 47 gols e 13 assistências em 49 partidas pelo Barcelona na temporada 1996/97. Na época, conquistou três títulos com o clube catalão, além da Copa América com a Seleção. No mesmo ano, foi para a Inter de Milão.

Ronaldo, que foi o melhor do mundo pela Fifa em 1996 e 1997, sofreu com lesões durante a passagem pela Inter de Milão. O Fenômeno voltou a brilhar em 2002 e, dessa forma, levou a Seleção Brasileira ao pentacampeonato mundial, no Japão. Na época, foi contratado pelo Real Madrid. Assim, voltou a conquistar a Bola de Ouro, anotando 21 gols e seis assistências em 31 jogos por clubes e seleção.

Rivaldo, o 10 mais subestimado

Rivaldo precisou de pouco tempo na Europa se tornar o melhor do mundo. Em 1999, venceu a Bola de Ouro após conquistar os títulos do Campeonato Espanhol de 1998/99 com o Barcelona e a Copa América de 1999 com a Seleção Brasileira. Ele fez 29 gols e 18 assistências em 48 jogos pelo Barça, além de cinco gols e uma assistência na conquista com a Canarinho (incluindo dois na decisão contra o Uruguai).

Ronaldinho, o bruxo

Ronaldinho Gaúcho encantou o futebol mundial com as suas “bruxarias” dentro de campo. Em 2004, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, mas viu a Bola de Ouro cair nas mãos do ucraniano Andriy Shevchenko. Assim como aconteceu com Ronaldo em 1996 e 1997, conquistou os dois prêmios no ano seguinte.

Na temporada 2004/05, Ronaldinho ficou marcado principalmente por sua atuação magistral no clássico contra o Real Madrid, quando foi aplaudido de pé por torcedores rivais em pleno Santiago Bernabéu. Assim, liderou o Barcelona nos títulos do Campeonato Espanhol e Copa do Rei. Ao todo, fez 13 gols e 17 assistências em 42 jogos. Ele ainda venceu a Copa das Confederações com a Seleção Brasileira.

Kaká, o último vencedor

O último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro foi Kaká. Em 2007, o então craque do Milan teve papel decisivo na conquista da Liga dos Campeões da temporada de 2006/07. Assim, não deu chances para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que protagonizariam uma disputa histórica pelos 10 anos seguintes. Ao todo, fez 18 gols e 11 assistências em 48 jogos pelo Rossoneri.

Pelé, Garrincha e Romário, os novos vencedores

Responsável pela criação do prêmio em 1956, a France Football limitou a Bola de Ouro aos europeus por 39 anos. Somente a partir de 1995 foi aceito concorrentes dos demais continentes, mas apenas aqueles que atuavam na Europa. Desde 2007, a honraria se tornou mundial, mas ainda não teve um vencedor que atua fora do Velho Continente.

O Brasil é o país não-europeu com mais jogadores premiados, enquanto a Argentina é o país com mais prêmios (todos de Messi). Em 2015, a France Football fez uma revisão no período de 39 anos em que a premiação ficou limitada aos europeus. Portanto, houve alteração em 12 edições. Assim, cinco novos vencedores ganharam o prêmio. Incluindo três brasileiros.

Pelé foi o mais premiado. Nas contas da France Football, Pelé seria heptacampeão, referente aos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970. Em duas ocasiões, o Brasil foi campeão mundial (1958 e 1970). Já em 1962, ano do bi mundial, o prêmio foi direcionado para Garrincha. Por fim, Romário venceu em 1994, no ano da conquista do tetra.

Vini Jr, o favorito em 2024

Desde a vitória de Kaká, o único brasileiro que ficou entre os três melhores do mundo foi Neymar, em 2015 e 2017, sendo superado por Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente. Nos últimos anos, Vini Jr se tornou protagonista do Real Madrid. Apesar disso, foi esquecido, mesmo tendo feito gol do título da Liga dos Campeões em 2022.

Na temporada 2021/22, Vini Jr fez 22 gols e 20 assistências em 52 jogos pelo Real Madrid. O brasileiro fez uma dupla letal ao lado de Karim Benzema, que faturou a Bola de Ouro na mesma ocasião. Já em 2022/23, marcou 23 gols e 21 assistências em 55 partidas, mesmo assim não ficou entre os melhores do mundo. Dessa forma, houve inúmeras críticas ao prêmio.

Assim, chegou a temporada 2023/24. Em ascensão, Vini Jr levou o Real Madrid ao segundo título de Liga dos Campeões em três anos — e fez gol na final mais uma vez. Ao todo, foram 24 gols e 11 assistências em 39 jogos. Além da conquista continental, também foi determinante para faturar o Campeonato Espanhol.

