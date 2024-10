Fluminense volta a sofrer com gol nos minutos finais pelo Brasileirão

Ao longo da campanha no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem deixado pontos importantes pelo caminho em um filme que tem se repetido. Afinal, no revés para o Vitória por 2 a 1, no Barradão, foi a nona vez em que a equipe sofreu gol nos minutos finais, depois dos 30 minutos do segundo tempo na competição nacional.

Dessa forma o Tricolor de Laranjeiras já sofreu onze tentos na reta final das partidas, sendo que dez deles tiveram influência direta na pontuação. A exceção foi o gol de William, do Cruzeiro, no Mineirão, visto que a equipe mineira já vencia a partida, e o lateral apenas ampliou o triunfo.

Em outras sete partidas, o Fluminense garantia pelo menos o empate, porém sofreu gol no fim. Um deles, por exemplo, foi contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, quando vencia por 1 a 0 e sofreu dois gols seguidos, aos 35 e 37 do segundo tempo, em mais um tropeço.

Sendo assim, das 15 derrotas da equipe carioca na competição, oito contaram com gols após os 30 minutos do segundo tempo. Diante do Leão da Barra não foi diferente, em um pênalti polêmico, criticado pelo técnico Mano Menezes.

Além disso, o Fluminense vencia o Atlético-MG, em Cariacica, e levou o empate no fim. Diante disso, teria 12 pontos a mais na luta contra o rebaixamento e finalizaria o Brasileirão com tranquilidade.