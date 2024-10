Flamengo repudia emboscada de Torcida Organizada do Palmeiras contra cruzeirenses

O Flamengo cobrou autoridades governamentais sobre a ”emboscada orquestrada” da Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, que promoveu ”cenas de guerra” entre torcidas rivais no último domingo (28). O ataque contra o ônibus da Máfia Azul, do Cruzeiro, deixou um torcedor morto e outros 17 feridos – 12 em estado grave.

A emboscada preparada por integrantes da Mancha Verde contra cruzeirenses, que retornavam da derrota para o Athletico em Curitiba, ocorreu na manhã do último domingo. O ônibus passava pela Rodovia Fernão Dias, altura de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, quando sofreu o ataque dos palmeirenses. Não há informações sobre feridos entre os torcedores do Palmeiras.

A Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo determinou que o Ministério Público atuará diretamente na investigação do caso. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) também foi acionado, visto que o Procurador Paulo Sérgio de Oliveira e Costa entende que ”há evidências de que algumas organizadas atuam como facções criminosas”. A afirmação justifica, portanto, a intervenção do GAECO.

Nota do Flamengo

“Uma vez mais, o futebol brasileiro testemunha cenas de guerra entre torcidas rivais. Desta vez, um torcedor do Cruzeiro perdeu a vida e vários outros ficaram feridos em uma emboscada orquestrada por uma organizada do Palmeiras. Essas cenas são absurdas e inaceitáveis.

As autoridades governamentais e os dirigentes do futebol brasileiro precisam unir forças para combater esse problema com ações firmes e rigorosas contra esses delinquentes.

O Flamengo lamenta profundamente esse episódio trágico e se solidariza com os familiares e amigos do torcedor falecido. Desejamos ainda uma pronta recuperação aos feridos.

Pedimos às autoridades e clubes coirmãos total dedicação para combatermos juntos essa violência desmedida e despropositada”.

