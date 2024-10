A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR de dois lances polêmicos da partida entre Vitória e Fluminense, no Barradão. Assim, no primeiro, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza voltou atrás após marcar pênalti para os mandantes. Já no segundo, a arbitragem de vídeo concordou com a marcação da penalidade máxima, que definiu o confronto.

Dessa forma, ainda no primeiro tempo, o árbitro assinalou pênalti no volante Willian Oliveira, do Leão da Barra, porém voltou atrás por recomendação de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Confira o diálogo “Recomendo revisão para não penal”, disse Rodrigo Amaral. “Para vocês, esse toque não é suficiente?”, questionou Flavio Rodrigues. “Não é suficiente. Ele toca, pisa no chão e depois sente e se atira ao solo”, respondeu Amaral. “O contato é dele. Contato mínimo. Tem um contato”, comentou Rodrigues. “É um contato de disputa, mas não suficiente para impactar. Ele valoriza”, continuou Amaral.

Lance decisivo Nos minutos finais, Flavio Rodrigues de Souza marcou pênalti de Lima em Matheusinho, do Vitória. No entanto, diferentemente do lance do primeiro tempo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral concordou com a decisão. “O atacante vem para tocar a bola, o defensor vem e calça ele. Tem um tranco nas costas. Embaixo tem. Ele chega atrasado e chuta. Ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido”, comentou Amaral. Cabe destacar que a entidade afastou os árbitros e os responsáveis pelo VAR nos jogos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras deste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braulio da Silva Machado e Diego Pombo Lopez, estavam no jogo do Rubro-Negro, Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral apitaram o jogo do Tricolor de Laranjeiras, enquanto Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon eram os responsáveis pelo apito no duelo do Verdão.

Olho na agenda

Com o revés, o Fluminense segue com 36 pontos, porém a diferença para a zona de rebaixamento caiu de quatro para dois pontos, agora para o Juventude. Na próxima sexta-feira (1), o time encara o Grêmio, às 21h, no Maracanã. O Tricolor gaúcho tem 38 pontos, o que torna o confronto decisivo na luta contra o Z4.

