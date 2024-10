Vampeta se revolta com dívida de pensão às filhas e solta o verbo: “Já dão para caramba”

Marcos André Batista Santos quebrou o silêncio ao fazer declarações polêmicas sobre a dívida que tem com as filhas de 23 e 21 anos, de pensão alimentícia. Popularmente conhecido como Vampeta, o ex-jogador chegou a ter o apartamento leiloado em junho para quitar parte do débito que estava acumulado em R$ 634.613,00.

As jovens Gabriela e Giovana cobravam penhora das contas bancárias da empresa de Vampeta desde o ano passado, mas só receberam parte do valor com a venda do imóvel. Localizado no condomínio Agulhas Negras, no Jardim Anália Franco, bairro nobre da Zona Leste de SP, o apartamento estava avaliado em R$ 800 mil.

O assunto voltou à tona nesta semana após o próprio Vampeta falar sobre o assunto em seu canal ”Campeões da Resenha”, no Youtube. O ex-jogador reconheceu a dívida, mas criticou a cobrança do pagamento para duas mulheres adultas ”que já dão para caramba”.

Confira declaração

“Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que eu não vou processar. Mas para eu entrar nisso, eu vou ter que f@#&* minhas filhas. Então, ou eu pago a pensão ou pago a escola. Quando fala em pensão, parece criança de 2 ou 3 anos. Mas estamos falando de menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto”, e prosseguiu:

“Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que eu você nunca deu nada. Eu brinco muito, e quando você fala de pensão, parece que você está deixando alguma criança com fome. Minhas filhas já trabalham, são tudo adultas. É por isso que eu tiro um barato lá, e o pessoal fica p%$¨.”, concluiu.

Intimidades

Vampeta se aprofundou na intimidade de uma das filhas e expôs o desabafo dela – sobre a vida sexual. Assim como fez ao mencionar a dívida da pensão, o ex-jogador abordou o tema em tom de humor.

“Uma delas ainda me falou: “pai, você é meu melhor amigo, acabei de dar para aquele moleque ontem. Na cama da mamãe”. Eu falo para elas: deem à vontade, se divirtam, o mundo está ai para dar mesmo”, e continuou:

“Antes de Cristo todo mundo já dava, pós-Cristo então, piorou. Mas não me contem, pelo amor de Deus. Essa modernidade ainda não tenho (risos)”.

Imóvel de Vampeta

Em 2023, Gabriela e Giovana se juntaram à Roberta Soares Galiza, ex-mulher de Vampeta, e acionaram a Justiça pedindo a penhora dos bens do comentarista.

“Cumpre informar que as pensões devidas às filhas ainda encontram-se em aberto no processo de execução próprio, cuja dívida supera R$ 547.000,00 em 25 de abril de 2023”, informou a advogada Eva Petrella à época.

Já em junho, quando o apartamento acabou leiloado por R$ 553.121,88, a dívida estava acumulada em R$ 634.613,00. Ou seja, a venda do imóvel não cobriu o valor total do débito de Vampeta com suas filhas. Vale destacar que em 2013, quando ainda jogava futebol, o ex-atleta havia solicitado à Justiça a redução do valor da pensão: R$ 17,5 por mês. Ele tentou reduzir o custo para quatro salários mínimos da época, que girava em torno de R$ 4 mil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.