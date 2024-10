Justiça nega pedido de sigilo em ação que bloqueou contas de Ronaldo

A Justiça de São Paulo negou um pedido de segredo de Justiça em uma ação que envolve o ex-jogador Ronaldo. A decisão do juiz Bruno Paes Straforini alega não existir razão para a execução do sigilo nos autos. Ele também determinou a suspensão do processo até a manifestação das partes. A informação é de Diego Garcia, do Uol.

O pedido de sigilo foi feito pelo ADGM Banco, que assumiu em março deste ano os direitos creditórios da PX Securitizadora no processo movido contra Ronaldo. Uma semana antes, a PX havia adquirido o mesmo crédito da Upper Fundo de Investimento. Desta forma, a dívida acabou sendo repassada de uma instituição para outra. O procedimento foi aceito pela Justiça de São Paulo.

Anteriormente, a PX Securitizadora tentava, na Justiça, um pedido de cooperação jurídica internacional. O objetivo era encontrar e vasculhar os ativos financeiros de Ronaldo no exterior. A decisão ocorreu após a Justiça bloquear as contas do Fenômeno no Brasil e encontrá-las zeradas.

No ano passado, o ex-jogador teve suas contas bancárias penhoradas por uma dívida de R$ 1 milhão na qual ele é sócio em uma das firmas devedoras. De acordo com a Justiça, Ronaldo faz desvios de patrimônio de seus empresas.

Empresas de Ronaldo Fenômeno

Em fevereiro de 2023, o relator Heraldo de Oliveira determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Liv Drinks (para o tribunal, o ex-jogador teria participação direta) e de outras empresas ligadas ao ex-centroavante. De acordo com Oliveira, como Ronaldo é titular de outras empresas, como a Empório Ronaldo do Brasil, RDNL Participações, Mike Empreendimentos Imobiliários e R9 Sport e Marketing, ficou demonstrada a existência de um grupo econômico que confunde seu patrimônio entre as participantes de forma que possa prejudicar eventuais credores.

O pedido de inclusão de Ronaldo no processo está ligado à Upper Fundo de Investimento em Direito Creditório. Posteriormente, a Liv Drinks e outra empresa, a Fergo Comércio Atacadista, acabaram acionadas na Justiça por uma dívida de R$ 1,2 milhão.

