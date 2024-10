Diógenes terá chance de estrear pelo Santos após três anos

O Santos encara o Ituano nesta segunda-feira (28/10), às 19h, no estádio Novelli Júnior, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para este embate, o Peixe terá uma mudança significativa na equipe. Afinal, Gabriel Brazão terá que cumprir suspensão e Diógenes deve assumir a meta santista. Esta será a primeira partida do arqueiro no time profissional do Alvinegro Praiano.

Diógenes subiu para o profissional do Santos em 2021 e, desde então, vem esperando por uma oportunidade. O jogador de 23 anos chegou a ficar, no máximo, no banco de reservas, mas nunca entrou em campo. Agora, terá sua primeira chance com a camisa do Peixe.

Isso porque além de Gabriel Brazão suspenso, o Santos ainda tem João Paulo, que está em transição para o gramado após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Diógenes ainda precisou vencer a disputa com Renan, contratado no meio desta temporada, para ter sua chance na equipe principal.

Apesar de ser contratado para ser reserva imediato de Brazão, Renan sofreu um edema na panturrilha esquerda que o afastou dos gramados por mais de um mês. Por conta da falta de ritmo, o técnico Fábio Carille optou por dar esta oportunidade para Diógenes, enquanto o recém-contratado ficará no banco de reservas.

No início deste ano, o goleiro foi colocado no grupo de jogadores que poderiam ser negociados, mas depois acabou reintegrado. Depois, ele estava inscrito para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas a possibilidade de Brazão desfalcar a equipe justamente por suspensão, fez com que ele voltasse para o elenco principal. Agora, terá sua primeira chance no profissional em sua carreira.

