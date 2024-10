Gabriel Milito e Artur Jorge são indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo

Os técnicos Gabriel Milito, do Atlético Mineiro, e Artur Jorge, do Botafogo, são dois dos 20 indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo nesta temporada pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A entidade, portanto, divulgou a lista de nomes que brigam pelo prêmio nesta segunda-feira (28).

O atual vencedor do prêmio é o técnico Pep Guardiola e ele está concorrendo novamente. Assim, além do treinador do Manchester City, nomes como Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Diego Simeone (Atlético de Madrid) e Jorge Jesus (Al-Hilal), também aparecem como candidatos.

Assim, dois clubes brasileiros estão representados por Milito e Artur Jorge. Junto a dupla que atua no Brasil, portanto, Darío Rodríguez, ex-Peñarol, e Marcelo Gallardo, do River Plate, são os representantes de times da América do Sul.

Vale ressaltar que sob o comando do técnico argentino, o Atlético Mineiro venceu o Campeonato Mineiro no início do ano e ainda está na briga por outros dois títulos nesta temporada: a equipe é finalista da Copa do Brasil e está com a classificação para a final da Libertadores encaminhada. O Galo venceu o primeiro jogo contra o River Plate por 3 a 0.

Por outro lado, o treinador português também está em busca de dois títulos em 2024 com o Botafogo. A equipe é líder do Campeonato Brasileiro – faltam sete rodadas – e, além disso, está próximo de disputar a final da Libertadores. O Alvinegro goleou o Peñarol por 5 a 0 no jogo de ida da semifinal. Além disso, Artur Jorge conquistou a Taça da Liga Portuguesa pelo Braga antes de chegar ao clube carioca.

Confira a lista completa dos indicados ao prêmio

Carlo Ancelotti (Itália) – Real Madrid Edin Terzic (Alemanha) – Borussia Dortmund Thomas Tuchel (Alemanha) – Bayern de Munique Luis Enrique (Espanha) – PSG Pep Guardiola (Espanha) – Manchester City Mikel Arteta (Espanha) – Arsenal Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid Unai Emery (Espanha) – Aston Villa Xabi Alonso (Espanha) – Bayer Leverkusen Simone Inzaghi (Itália) – Inter de Milão Gian Pero Gasperini (Itália) – Atalanta Darío Rodríguez (Uruguai) – Peñarol Marcelo Gallardo (Argentina) – River Plate Artur Jorge (Portugal) – Botafogo Gabriel Milito (Argentina) – Atlético-MG Guillermo Almada (Uruguai) – Pachuca Marcel Koller (Suíça) – Al Ahly Hernán Crespo (Argentina) – Al-Ain Jorge Jesus (Portugal) – Al-Hilal Albert Riera (Espanha) – Auckland City



