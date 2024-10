Lamine Yamal, do Barcelona, é eleito o melhor jovem do mundo

Lamine Yamal, do Barcelona, recebeu o prêmio Kopa, de melhor jogador jovem do mundo. A entrega da premiação foi durante a Bola de Ouro no Teatro de Châtelet, em Paris, na França. Ele é um dos destaques da equipe espanhola, apontado como uma grande promessa do futebol mundial.

” Estou muito orgulhoso de poder ganhar esse prêmio. Quero agradecer a minha família, meus pais pelo apoio de sempre, meu staff e meu clube. Visca Barça”, disse o jogador de 17 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.